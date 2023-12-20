投資觀點不同竟會引發家庭革命？一名女網友表示，妹妹手邊有6萬餘錢，她建議放網銀活存，放著就能領6%利息，卻遭父母反對；原Po表示，自己也有定期定額投資00878、00919，但不認為有錢一定要投資；她也表示，她知道ETF很夯，但父母似乎瘋過頭，因此她急著向網友求助想知道如何解決這個問題。沒想到網友兩邊都不挺，認為兩邊都在瞎操心。
一名女網友在Dcard上以「為了6萬塊全家快鬧翻」為題向網友尋求解方。原Po一開始就強調，「台股現在很夯，ETF很熱，但大家是不是都瘋過頭了啊！我爸媽被新聞影響」；據她描述，她的妹妹現在大一，靠開畫展賣畫賺了7萬多，但她不懂股市操作，她建議將其中6萬放到網銀活存，放著就能領6%利息，結果父母聽到一直責備她「書呆子」、「不懂用錢」，還表示6萬元一天內可以讓它變成12萬。
原Po主張，她有定期定額買00878跟00919，並非完全不投資，只是覺得不是有錢就一定要投資，畢竟就算是買ETF也可能會賠錢，沒有哪1檔可以保證絕對不賠錢。
最後，原Po表示，她向妹妹建議將6萬存活存穩穩拿6%利息，她爸爸則在妹妹面前數落她就是不懂變通的人，放在銀行就慢慢被通膨吃掉；現在為了這6萬全家快鬧翻；因此原Po急問，對於這6萬不知道有沒有解法。
不過，網友大多數都是人間清醒，不少人表示，「首先，這筆錢是妹妹的，要怎麼用不關其他人的事情；其次，既然大一開畫展就可以賺七萬多塊，我覺得可以把這筆錢拿去升級自己畫畫用的工具之類的，不說投報率，至少是投資在自己身上」、「你妹的錢讓他自己決定如何運用！」、「大一已經很大了好嗎…自己的錢自己決定，巨嬰喔」、「別人的錢不要下指導棋，賺了不會分你，賠了你會負責嗎？你們兩方都沒資格講話！」、「又不是你的錢，你在瞎操什麼心」…等。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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