【時報記者任珮云台北報導】全球股債市11月起吹起反攻號角，資金重返投資市場，加上又有新基金募集助攻，推升境內基金總規模來到6.39兆元再創新高，累計今年來成長幅度達31%，其中有復華、永豐、統一、群益、元大、中國信託、國泰等七家投信超越整體平均。

根據投信投顧公會統計數據顯示，境內基金總規模在今年8月站上6兆元大關後緩步震盪向上，11月因美國聯準會(FED)停止升息、美債殖利率自高檔回落，帶動股債市大漲，推升規模再成長6%，並創下今年來單月最高增幅，復華、群益、元大、野村等投信同期間增幅更有逾8%。

除了行情因素之外，今年ETF百花齊放加以新基金募集，更成為各家投信及境內總基金規模再創新猷的一大功臣。其中，台股配息型ETF、美債ETF成為最吸金標的。

累計今年來規模增長幅度超越整體平均的投信公司共有七家。復華投信6月發行首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息(00929)吸金逾千億，帶動今年整體成長1729億元、成長65%拿下成長冠軍，永豐、統一各增加292、535億元，增幅61%、58%拿下二、三名，群益、元大、中國信託及國泰等四家業者在新募集及既有美債ETF持續吸金發力下，今年來規模增長都超過千億元，使成長幅度皆優於整體平均的31%。

復華投信投研團隊表示，FED結束升息循環、企業獲利成長動能提升、半導體邁入向上週期，有利帶動2024股債雙漲格局，持續看好台股及全球科技股走勢，各債市因通膨疑慮下降，也將吸引資金回流而有表現空間，並挹注基金規模成長動能。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，台股電子指數自11月以來累積不小漲幅近日出現震盪，著眼AI趨勢發展可望帶動新的一波半導體及科技業的擴張循環，並推升台股電子產業獲利表現，若遇市場震盪可逢低分批布局，掌握後續的成長契機。