【時報記者任珮云台北報導】泓德能源-創(6873)今年前3季獲利3.13億元，EPS為3.23元，法人出具最新報告，看好泓德能源做為大型綜合能源業者，將受惠於台灣能源轉型趨勢。今年全年營收逾50億元，明年則接近倍增。

法人指出，憑藉良好土地開發實力，泓德能源得以在業界普遍苦尋合宜土地時，仍有信心2023-26年每年太陽能案場開工量200-300MW，開發能見度高。此外，公司具備工程設計、土木、電力電子、財務等領域之專業團隊，亦自有土木機器設備，太陽能及儲能案場EPC工程毛利率可達20-30%，顯著優於同業10-20%之間水準。因其實績獲認可，泓德能源獲壽險公司長期支持，使其具有資金延續開發量能。

該公司目前營運動能以EPC工程收入為主，但隨再生能源占比提高且政府逐步開放電力交易自由化，用電尖離峰之電價差將加劇，因此公司看好未來智慧電力服務成為長期能源領域利潤最豐厚的市場。除持續開發再生能源案場從事綠電銷售外，另規畫發展虛擬電廠(Virtual power plant；VPP)，聚合分散式再生能源、儲能系統(含表前與表後)、工商業用戶電力需求、電動車充電站等資源推動需量反應，目標透過管理裝置賺取電價差利潤，裝置其儲能設備之用戶獲得穩定供電且可節省電費，台電電網尖峰負載壓力則獲得緩解，創造三贏局面。

法人預計2024年營運重心為嘉義、台南等三座太陽能案場EPC工程；儲能部分除規畫自持之台南案場外，預計明年3Q外，另有台東案場等建置，未來建置之案場將參與台電AFC輔助服務市場。