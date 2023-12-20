【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】港股20日表現不俗，開高142點的恆生指數，一度上揚超過200點，目前在16,624.87點，漲119.87點或0.73%。另外，國企指數也開漲58點，暫為5,624.54點，漲31.78點或0.57%。

大型科網族群領漲，其中京東暴漲4.2%，阿里巴巴大漲2.8%，騰訊漲1.4%，前一個交易日重挫的美團反彈1.4%，攜程漲1%，小米也漲0.7%。金融股普遍走高，其中，招商銀行大漲1.8%較佳。另外，中國平安保險漲1%，港交所漲0.6%，工、中、建三大內銀股上漲0.5%至0.7%不等，匯豐也漲0.5%。

國泰航空11月載客人數年增2.1倍，載客率也成長80.5%，貨運到今年底之前，可望有好成績。不過，股價卻逆勢下跌0.6%。新股掛牌方面，知行汽車科技開盤為29.55港元，下跌0.3%，金源氫化開盤1.06港元，一度大跌11.7%。