台灣的電動車電池新創行競科技之控股公司XING Technology，宣布將在今年底前完成由全球農業和工業機械領導者Kubota Corporation（久保田株式會社）領投的B輪股權融資。Kubota的資金挹注除了肯定台灣電動車生態系在電池領域已有突破性進展，也將實質上加快行競科技的技術創新，支持自身在農業、工程機具電動化的佈局，以共同在全球範圍內帶來農業、工業等領域中的規模優勢。

Kubota近年來已展開其全面電動化的策略轉型，以減少其農業、工程機具的二氧化碳排放並邁向碳中和營運。有鑑於此，開發出能在農地、工地等嚴苛環境中穩定運作的高功率電池系統，是此策略目標不可或缺的一環。入股行競科技以及建立更長遠而緊密合作關係的決定，即在此時而生。

行競科技由台灣松下電器董事長洪裕鈞以個人身分，與來自特斯拉的工程師齊塔克（Azizi Tucker）於2015年共同創立，從開發電動超跑起家，為因應超高性能需求進而研發之浸沒式電池冷卻技術（Immersion Cooling Battery Systems），歷經數次迭代發展，其所研發的全球獨家專利IMMERSIO浸沒式冷卻電池系統，現已是台灣唯一自主研發且在地生產，且已通過歐盟電動車規範ECE R100的車用高壓電池系統，能夠用於電動商用車、乘用車、農業工業機具等。

行競科技的IMMERSIO浸沒式冷卻電池系統日前已成功通過嚴格的熱管理安全測試，包括在100％充電狀態下進行的三針穿刺安全測試。透過精細協調的熱管理策略，電池、模組和系統得以達到溫度均勻，能夠長壽且安全。

行競科技創辦人暨執行長洪裕鈞指出，過去在電動超跑上所累積的經驗和研發能量，讓我們能更順利的與更多全球各大車廠的研發單位共同合作及研發，成為這些車廠打造新一代電動車時的合作首選。行競科技希望與Kubota的長期合作一起推動全球農業與工業機械的淨零碳排願景，並透過在這些場景累積的數據與know-how進一步發展更尖端的浸沒式冷卻電池技術。

行競科技獲得國內不少投資機構支持，如心元資本、華伸資本，並曾接受國發基金投資，並在相關部會協助下與海内外的汽車以及電池產業夥伴展開合作。此次獲得來自Kubota的B輪股權融資，是對行競科技發展至今的一大肯定。

從台灣出發，曾打造出第一輛國產電動超跑的行競科技，跨足電池與儲能，近三年陸續獲得英國石油BP旗下子公司嘉實多、日本汽車改裝零配件上市公司HKS、越南動力系統製造廠VNINES等全球技術推廣與合作案。行競科技今年更拿下挪威能源大廠Nordic Booster大單，並於台灣彰濱工業區風力發電儲能案場設置打造全球第一例規模化商轉的浸沒式冷卻電池系統儲能應用，在成功獲得全球農機巨頭Kubota投資之後，行競科技接下來也可望與日歐乘用車廠啟動開發。