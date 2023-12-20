受惠美股上漲，台股20日開盤走揚，目前指數暫報17,613點，上漲37點，權王台積電（2330）股價盤中小漲1元，來到586元，恆大（1325）、毛寶（5134）等防疫概念股續強，另仁寶（2324）、英業達（2356）等AI PC指標也漲逾4％，躍居盤面焦點。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲251.90點，或0.67％，收在37,557點；標普500指數上漲27.80點，或0.58％，收在4,768.37點；Nasdaq指數上漲98.02點，或0.65％，收在15,003.2點；費半指數上漲21.76點，或0.53％，收在4,125.55點。

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。儘管FED亞特蘭大分行主席Bostic表示，美國經濟強勁、通膨緩慢降溫，Fed並不急於開始降息；但是日本央行維持YCC與負利率的超寬鬆政策不變，且未改變鴿派政策指引，加上美國人口普查局週二公佈的新屋開月增率也意外大增14.8％，強化了市場對美國經濟軟著陸的信心，並支撐美股四大指數維持強勁走勢，道瓊指數收盤連5日創歷史新高。

統一投顧表示，美國11月新屋開工數月增18％，攀上1年半新高，顯示對未來經濟活絡仍樂觀。聯準會（Fed）12月利率決策會議維持利率區間不變，但利率點陣圖下調2024年將降息三碼，為更偏鴿之聲明，也使美國十年期公債殖利率回落至4 ％之下，有利風險性資產持續反彈，資金行情可望持續。

近期台股類股輪動快速，但年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，台股震盪盤堅持續創高，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。