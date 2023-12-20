囤房稅2.0昨（19）三讀過關，非自住家用房屋稅採全國歸戶，稅率從原來的1.5%~3.6%調升至2%~4.8%，明年7/1上路，將於2025年5月收到新制稅單。專家指出，外界期待囤房稅2.0通過後，房市會有拋售潮、囤房程度改善、房價會跌的3個情況都不會發生，消費者也不會從其中得利，建商與消費者將會雙輸。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，未來市場上將往3種情形發展：1、超貴的預售屋；2、預售屋工期又長又久；3、又老又貴的房屋。由於囤房稅的實施，建商未來將不敢先建後售，賣得差不多了再完工就好，契約工期五年起跳會變基本值，加上建商不推新成屋案，屋齡1、2年的新成屋將消失，屋主普遍延長持有期至6年以上以達到400萬免稅門檻，屋齡10年以下的二手物件數量將極為有限，台灣成為「全球唯一鼓勵建商推預售屋的國家」。

何世昌在臉書以「明知那是一條錯誤的路，我們卻綁一起走同一路」為題分享：

囤房稅應外界提高稅負、房市改革的呼聲三讀通過，房市會有拋售潮、囤房程度會改善、以及房價會跌嗎？從國外與國內實施經驗來看，以上三個情況恐怕都不會發生。我的意思不是房價永遠不會跌，而是不會因囤房稅而跌。

全球各國中，實施「多屋稅」的國家非常有限，只有英國、韓國與台灣等少數國家而已；雖然國情略有不同，但該稅制對於抑制囤房與房價幾乎毫無效果，各國皆同。台灣多個縣市實施囤房稅1.0多年，成果如何大家都看見了，這部份我們就不多說。在欠缺成效與科學數據佐證、支持論述之下，我認為強行通過過囤房稅2.0是選舉與政治議題，已脫離居住政策的軌道。

那麼，囤房稅有優點嗎？當然有，最大的優點是達到「量能課稅」，意即資產越多的人繳越多的稅。

囤房稅2.0針對建商成屋最高課徵4.8％稅率，真能刺激建商賤價拋售嗎？我認為不會，不儘如此，消費者也不會從中得利。

關鍵在於，囤房稅2.0將把全國建商往預售市場推，建商為了迴避成屋被課重稅，絕大多數建商將會儘可能地推預售屋案、放棄成屋市場；而預售屋價位與風險均較成屋高，對消費者而言更為不利，對建商與消費者而言是雙輸。

未來市場上將往以下三種情況發展：

1.超貴的預售屋

2.預售屋工期又長又久

3.又老又貴的中古屋

好了，消費者請選擇！

為什麼會這樣呢？絕大多數建商不敢先建後售，因為房子一完工就要被課2％囤房稅，阿呆才去蓋成屋，當然從預售開始慢慢賣、房子慢慢蓋，賣得差不多了再完工就好，契約工期五年起跳應該會變基本值。

成屋市場上則大多是屋齡10年以上的中古屋，主因在於建商不推新成屋案，屋齡1、2年的新成屋幾乎消失了。另外，房地合一稅閉鎖期長達5年，而預售屋完工交屋後的房屋持有時間重新起算，屋主普遍延長房屋持有期至6年以上（達到400萬免稅額門檻），而持有滿6年後委售的屋主數量也沒那麼多，等到差不多要賣時屋齡多已屆10年以上，所以屋齡10年以下的二手物件數量極為有限。

所以，以後台灣房地產很有趣，要嘛就買什麼都沒有但價格超貴的預售屋，要嘛就買又老又貴又漏水的中古屋，恭喜大家。居住正義，求仁得仁啊，我們綁在一起錯到底而回不了頭。

本文獲得「何世昌的房產知識Buffet+」授權，未經同意不得轉載。