【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】世界衛生組織（WHO）宣布將新冠病毒變異株JN.1列為「需留意變異株」（variant of interest,VOI），但也表示目前沒有證據顯示JN.1將對公共衛生構成嚴重威脅。

世衛表示，根據現有的證據，JN.1變異株對全球公衛構成的風險目前評估為低度風險，現有的新冠疫苗仍然可以預防JN.1和其他正在傳播的變異株所引發的重症與死亡。

世衛先前將JN.1歸類為上一代Omicron變異株BA.2.86譜系中的「需留意變異株」，現在則將JN.1單獨列為需留意變異株。

專家表示，JN.1變異株雖然具有較高的免疫逃脫能力，比目前在傳播的其他新冠病毒變異株更具傳染力，但沒有出現較易引發重症的跡象。

美國最早在今年9月檢測到JN.1變異株，其疾病控制和預防中心（CDC）日前表示，截至12月8日，JN.1變異株佔美國新冠感染人數約15%～29%。

截至12月18日，全球已有超過40個國家檢出JN.1變異株。JN.1在全球各地的感染占比正急速升高，並已成為新加坡的主流變異株。