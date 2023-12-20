【時報記者葉時安台北報導】財政部為協助中小企業因應疫後經濟復甦，督導8家公股銀行於112年4月推動「中小企業千億振興融資方案」，實施期間至113年12月31日止，原定融資額度新台幣3000億元，提供微型及新創事業、中小企業之疫後振興資金需求。截至112年11月底累計核貸金額達2096.29億元，撥貸額度已近7成，共協助2萬4929家企業。財政部經洽公股銀行提高本方案規模，增加額度3000億元。
鑑於近期國際景氣疲弱，國內經濟成長趨緩，衝擊中小企業營運，致中小企業資金需求甚殷，考量本方案撥貸額度已近7成，為持續擴大支持中小企業，財政部經洽公股銀行提高本方案規模，增加額度3000億元，總額度達6000億元，以協助中小企業健全營運，進而提升產業競爭力及強化經營韌性。
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