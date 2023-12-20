【時報-台北電】美國聯準會(FED)突然轉向鴿派，美元指數連二跌。新台幣開盤升2.1分，為31.34元，盤中升破31.3元價位，最高31.29元，升值7.1分。
上周聯準會突然轉向鴿派立場的效應持續發酵，市場預期聯準會 (Fed)明年降息三次，使美元承壓，美元指數(DXY)周二跌0.43%，至102.12。
市場持續沉浸在聯準會明年降息的樂觀氛圍中，美股周二全數上揚，道瓊指數持續攀高，美元下跌。台灣股匯今早齊揚，多頭格局持續。
本周二台灣股匯市齊挫，台股跌落5日均線，新台幣兌美元匯率以31.361元作收，貶值4.7分。
台股今日跳空開高，匯市同步，新台幣以31.34元、升值2.1分開出，隨即走升突破31.3元關卡，目前新台幣兌美元匯率31.296元，升值6.5分。由於歐美耶誕跨年節慶到來，部分外資操作減少，預料短期匯市不至於有大幅度波動。
今日主要亞幣多反彈。由於日銀維持負利率，且對未來升息時機沒有暗示，日股強漲，日圓約在平盤附近。（編輯：沈培華）
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