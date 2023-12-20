中國遠洋海運集團在秘魯錢凱港（Chancay）投資36億美元建設多功能港口，預定明年開始營運。新港口可能成為巴西通往太平洋的門戶，但需要基礎建設配合。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天報導，錢凱港是拉丁美洲第一個擁有大部分中國資本的港口，投資額約36億美元（約新台幣1126億元），中國遠洋海運集團（China COSCO Shipping）旗下公司持有港口60%股份，秘魯建設公司Volcan持有40%股份，預計明年下半年啟動第一階段營運。

巴西農業和畜牧業聯合會國際關係主任莫瑞（Sueme Mori）表示，錢凱港是巴西拉近亞洲市場距離的機會，隨著新航線開通，一些巴西貨物的平均交貨時間預計將從45天變成30天，意味著成本降低、競爭力提高。

根據巴西政府統計，2022年巴西出口產品3350億美元，其中對中國出口913億美元，領跑買家排名。

錢凱港位在秘魯首都利馬以北約80公里，新港口工程是中國一帶一路倡議合作計畫。中遠海運是中國國有企業。

莫瑞說，錢凱港可能提振的產品包括運往亞洲的傳統貨物，如大豆和豆粕、牛肉、纖維素和玉米，還有水果等產品，也可能因縮短運輸時間打進亞洲市場。

除農產品外，巴西北部瑪瑙斯自由貿易區（Zona Franca de Manaus）生產的高附加價值工業產品，也可以從通往太平洋的新港口受益。

報導說，利馬太平洋大學中國與亞太研究中心研究員納雷亞（Omar Narrea）表示，錢凱港非常適合出口瑪瑙斯自由貿易區的產品，新港口將有助於物流，提高競爭力。

秘魯鄰國厄瓜多、哥倫比亞、玻利維亞、智利也能使用錢凱港進出口產品。

此外，韓國科技產業興起及其造船業發展，也為巴西出口國家多樣化創造機會。2022年，巴西對韓國出貨總額為50.2億美元，主要是礦物等大宗商品。

若要使用錢凱港，巴西需要投資基礎設施，例如建設一條連接秘魯港口和巴西生產區的鐵路，將產品運到秘魯海岸。

除了穿越安地斯山脈的技術問題外，興建鐵路可能對高山地區生物多樣性和原住民造成損害，實行上有困難。

納雷亞說，目前全球都很關注環境問題，巴西和中國之間已簽署協定避免使用助長森林砍伐的產品，以打造永續供應鏈。

此外，秘魯政府也因涉及重大建設計畫貪汙指控，包括與巴西建設商勾結，面臨失去社會大眾不信任的問題，巴西和秘魯想要落實雙向運輸發展計畫，仍有一定難度。