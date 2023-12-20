面板大廠友達再傳出組織調整，日媒披露，友達新加坡廠將在月底前關閉，已經陸續將設備運回台灣，受影響人數約500名員工。對此，友達回應，新加坡基地將是友達智慧解決方案的據點，更是東南亞營運的要塞。

日經亞洲評論引述供應鏈消息指出，友達正在關閉新加坡的生產線，並將設備運回台灣，在新加坡廠任職的台籍員工可以選擇轉調至越南或回台灣，且新加坡廠關閉後，越南產能將會增加，角色更吃重。

報導提到，此事也突顯LCD產業的困境，隨著OLED的普及化，LCD的需求放緩，OLED已經被廣泛運用在智慧型手機、平板電腦及筆電。另一位消息人士指出，友達將大部分設備轉移龍潭廠，這是友達布局先進microLED顯示技術的重心。

對此，友達回應日媒，強調新加坡基地將是友達智慧解決方案的據點，更是東南亞營運的要塞。事實上，早在10月底就有媒體報導，友達逐步將新加坡廠的設備運回台灣，甚至傳出世界先進計畫收購新加坡廠的消息，但消息均遭到官方否認。