面板大廠友達再傳出組織調整，日媒披露，友達新加坡廠將在月底前關閉，已經陸續將設備運回台灣，受影響人數約500名員工。對此，友達回應，新加坡基地將是友達智慧解決方案的據點，更是東南亞營運的要塞。
日經亞洲評論引述供應鏈消息指出，友達正在關閉新加坡的生產線，並將設備運回台灣，在新加坡廠任職的台籍員工可以選擇轉調至越南或回台灣，且新加坡廠關閉後，越南產能將會增加，角色更吃重。
報導提到，此事也突顯LCD產業的困境，隨著OLED的普及化，LCD的需求放緩，OLED已經被廣泛運用在智慧型手機、平板電腦及筆電。另一位消息人士指出，友達將大部分設備轉移龍潭廠，這是友達布局先進microLED顯示技術的重心。
對此，友達回應日媒，強調新加坡基地將是友達智慧解決方案的據點，更是東南亞營運的要塞。事實上，早在10月底就有媒體報導，友達逐步將新加坡廠的設備運回台灣，甚至傳出世界先進計畫收購新加坡廠的消息，但消息均遭到官方否認。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：