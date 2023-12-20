【時報記者葉時安台北報導】華興(6164)低溫照明陸續推出新進產品，重新取得了訂單之挹注，公司上個月接單已創造3年來的新高記錄，可望挹注營運動能，公司已感受到春燕提早到來。華興周三帶量跳空衝上漲停12.75元鎖住，股價登上近半年新高點。
由於疫情緩和開放後展開與優良客戶之互動與服務，重要客戶回歸，兩三年來在北美、南美、大陸的低溫照明，陸續推出新進產品，重新取得了訂單之挹注。就在上個月份，接單已創造3年來的新高記錄，可望挹注營運動能，加上眾多新產品有賴於過往累積的堅實基礎，公司已感受到春燕提早到來。
華興董事長劉守雄表示，經過2年多來的沈潛及戮力變革，引進顧問及教練團隊，加上總教練何總經理年初的正式到職，公司在各層面都有全方位的檢討及改變，組織的精簡、人才之到位、制度之建立、管理之落實，從研發、業務之帶領加強推動，至今布局完成。
華興今年在管理、財會單位的努力之下，資產之活化、資金之規畫，諸如閒置資產之處理、立得公司的減資及另一公司之清算、老廠的租賃都已經順利完成，目前華興集團已是資金充裕的時刻。
華興總經理何曜宏也提到，今年初開始招募有志一同的創業夥伴，重建經營團隊，推動跨部門合作，未來的經營重點包括元件與模組的Design-in開發能力，提供國內外客戶完整解決方案，歐洲有很多的商機待業務去積極開拓，華能則開展了不同的產品線，成立兩個新事業處，包括ESG人因照明，已開發台灣自製的控制系統，照明產品除了節能外也能讓企業照顧員工健康，另一個為千瓦級照明，目前已應用在遠洋漁業，將拓展高瓦數LED照明應用，這些新產品將為營運面增添動能，加上新設立的I&I中心(Imagination and Innovation)，會挖掘更多產業內和跨產業的技術與商機。
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