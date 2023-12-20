【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)調查民眾對於薪資調整幅度與年終獎金的預期，這次調查結果相較去年同期，民眾對於下一年度調薪這次相對樂觀，認為2024年會調薪民眾達到45.9％，另外，有近6成民眾預期年終獎金1~3個月。

本次調查結果與2022年比較顯示，有45.9％的民眾則預期薪資會調漲，較前次增加13.2個百分點，其中，9.2％民眾認為加薪幅度超過3％，有47.6％民眾預期明年每月經常性薪資維持不變，較前次減少10.9個百分點。整體而言，民眾對明年每月經常性薪資的調漲預期，相較2022年時的調查，呈現較樂觀的預期。

關於民眾對於年終獎金的預期，本次調查結果與2022年比較顯示，有59.3％民眾預期年終獎金1~3個月，較前次調查增加4.2％，另有8.3％的民眾覺得年終會超過3個月，較前次調查上升1.4個百分點，僅有32.4％的民眾認為年終獎金將低於1個月，較前次調查減少5.6個百分點。整體而言，民眾今年對於年終獎金月份數的預期亦較2022年樂觀。