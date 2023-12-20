【時報記者任珮云台北報導】花旗(台灣)銀行商業金融事業群日前舉辦一系列「2024全球經濟趨勢前瞻論壇」，針對2024台灣及全球整體經濟發展走勢進行分析。花旗經濟學家對於台灣市場抱持樂觀態度，受惠AI應用、車用等需求，科技業出口訂單飆升，看好明年台灣經濟前景。

花旗集團大中華經濟學家雷智顏分享2024年全球經濟展望，雷智顏指出，儘管全球經濟仍有許多不確定性因素，台灣在電子產品出口回升的支撐下，經濟前景可望於2024下半年好轉；而預計直至2025年，先進半導體的技術發展也將促進科技產業投資。

展望台灣2024年經濟發展，雷智顏表示，台灣目前已經熬過低谷，對於明年經濟成長保持樂觀。她指出，從2023年第三季起，上游晶片設計和下游人工智慧(AI)伺服器、雲端運算和高效能運算的需求，已帶動台灣出口落底反彈，預計台灣將在2024年至2025年扮演AI產業發展的關鍵角色。同時，桌上型電腦和筆記型電腦的需求、以及高階智慧型手機等科技產品出口訂單也不斷增加，皆成為推動台灣經濟成長的動能。

面對地緣政治風險、瞬息萬變的經濟趨勢以及流動資金所帶來的壓力跟挑戰，花旗觀察到企業運用供應鏈多元布局策略與數位平台有效管理營運資金，以降低通貨膨脹和全球市場不確定性所帶來的風險。隨著提高營運效率的需求提升，許多企業也注意到建立資金管理備援中心的必要性。

花旗(台灣)銀行商業金融事業群負責人余苑菱強調，因應全球供應鏈調整需求，企業更加重視供應鏈移轉時的經營成本和跨境金流管理。花旗除了擁有綿密的跨國網絡和遍布全球的據點，更提供創新數位金融服務。例如，客戶可以透過花旗的資金池數位化工具，集中管理跨國、跨區或境內不同帳戶，並利用跨國資金池，協助企業靈活調動在台灣與海外帳戶間的資金，優化財資管理。