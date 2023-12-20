【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】全球「航海王」馬士基（Maersk）執行長Vincent Clerc表示，以美國為首的「護航行動」可能需要數周時間才能再度恢復紅海的航行安全，紅海危機可能導致其航運延誤兩周至4周。

由於葉門親伊朗的胡塞（Houthi）武裝組織連日襲擊行經紅海的貨輪，該丹麥航運巨擘上周五宣布暫停行經該海域，轉而繞道好望角。

緊接著德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、地中海航運（MSC）、達飛海運（CMA CGM）、長榮、陽明海運、萬海航運等公司也宣布暫停所有通過紅海的貨櫃船運輸。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周二清晨在中東發布聲明，宣布美國將組成「捍衛繁榮行動」（Operation Prosperity Guardian），與英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙等國在紅海南部海域與亞丁灣展開聯合護航。

胡塞組織重申，其飛彈與無人機展開攻擊的目的，是為了在以色列-哈瑪斯戰爭中展現對巴勒斯坦人的支持。

胡塞政權決策核心成員Mohammed al-Bukhaiti周一向半島電視台表示，其組織能夠對抗由美國組成、可能部署在紅海的任何聯盟。

胡塞武裝組織發言人兼最高談判代表Mohammed Abdul-Salam周二接受半島電視台訪問時更揚言將繼續在紅海發動攻擊，或許約每隔12小時就會發動一次海上襲擊。

連接紅海和地中海的蘇伊士運河是連接歐亞兩大洲最短的航道，全球約有15%航運通過該運河。避開該運河改而繞道非洲航線勢必將增加航運成本與航行時間。