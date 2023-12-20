【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因中國大陸進口日本半導體產品的出貨量變少，日本11月的出口竟出現3個月以來首次下滑的情況。

分析師指稱，有可能是中國大陸需求趨緩，影響到日本這個經濟成長重度依賴貿易，且資源缺乏的國家。再者，美國對中國大陸的晶片禁令，也讓日本的高科技廠商無法像以往一樣，恣意販售電子產品給大陸。

日本民眾消費以及企業支出並不理想，故中央政府希望，藉由來自海外的外部需求補強經濟成長。根據日本官方20日數據，11月出口較去年同期減少0.2%，不僅較路透社匯整的預估值1.5%要低，也比10月上漲1.6%要差很多。

除了半導體外，上個月對中國大陸出貨的產品中，食品項目也大減60%，部分原因是北京政府還是不讓日本海鮮以及其它相關產品輸入。因此，對中國大陸食品出口金額大幅降至86億日圓，約5,980萬美元），創元月以來最低。

至於進口方面，日本11月減少11.9%，外界普遍預估是減少8.6%。同一時期，日本貿易逆差有7,769億日圓，約54億美元，較預估值9,624億日圓的赤字要好一點。