【時報-台北電】受累於美元指數上升，使得以美元計價之黃金對投資人而言更加昂貴，進而降低購買吸引力，拖累盤中金價走勢轉黑；截至台北時間12月20日上午10點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
2月黃金下跌0.6美元，報每盎司2051.5美元。
3月白銀上漲0.044美元，報每盎司24.365美元。
1月白金下跌5.0美元，報每盎司960.8美元。
3月鈀金下跌2.40美元，報每盎司 1238.50美元。(編輯：王聖為) (商品行情網)
【時報-台北電】受累於美元指數上升，使得以美元計價之黃金對投資人而言更加昂貴，進而降低購買吸引力，拖累盤中金價走勢轉黑；截至台北時間12月20日上午10點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
2月黃金下跌0.6美元，報每盎司2051.5美元。
3月白銀上漲0.044美元，報每盎司24.365美元。
1月白金下跌5.0美元，報每盎司960.8美元。
3月鈀金下跌2.40美元，報每盎司 1238.50美元。(編輯：王聖為) (商品行情網)
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