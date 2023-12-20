【時報-台北電】盤中焦點股：
1.仁寶(2324)：迎AI PC元年，明年市況回暖，盤中觸及漲停37.4元，站上波段高。
2.宏碁(2353)：搶攻首波AI PC商機，近五日法人敲進5.6萬張，日K連3揚，站上逾11年半高點。
3.毛寶(1732)：疫情概念股人氣回籠，早盤續攻漲停35.3元，挺進逾1年高。
4.恆大(1325)：防疫概念股買盤續熱，股價再拉第三根漲停。
5.金寶(2312)：深耕泰國，營運添翼，買盤點火，跳上月線。
6.英業達(2356)：近五日遭法人重砍近10萬張，拖累股價連3黑，今獲低接買盤承接，止跌反彈4%，保住季線大關。
7.華義(3086)：取得「遊戲大亂鬥」平台，跨足遊戲社群平台經營，盤初衝上漲停127元，改寫去年5月來高價。
8.台積電(2330)：董座劉德音宣布明年退休，魏哲家將接任，盤初股價開高2元、為587元反應。
9.佳大(2033)：毛利逐步回溫，三大法人12月以來天天買超，盤初股價飆上漲停18.95元，改寫去年7月來波段新高。
10.中鴻(2014)：昨獲三大法人大舉敲進12,408 張，明日將參加中鋼集團法說，惟盤初衝上29.45元後反壓湧現，漲幅驟減至約0.5%。
11.新鋼(2032)：產業面向好，盤初股價一度衝上19.95元，再刷波段新高。
12.第一銅(2009)：LME期銅111美元，帶動股價攀上34.3元，再改寫8月來波段新高。
13.宏旭-KY(2243)：外資連3買，盤初多頭重踩油門飆逾5%，直接衝過5日線，領漲汽車股。
14.晉椿(2064)：樂觀看待明年鋼市，並將開發利基型新產品，打入國內外電車製造市場，盤初帶量漲逾3%。
15.長榮(2603)：紅海航道危機升溫，運價看漲，股價再創本波新高148元後壓回平盤附近。
16.福華(8085)：碳權題材交投火熱，創高後遭獲利入袋，翻黑殺跌逾7%。
17.華碩(2357)：輝達中國特供版顯卡月底發表，概念股歡慶，衝高大漲4%改寫天價443元。
18.精元(2387)：PC走出衰退，明年展望樂觀，價量俱揚彈上60元，收復各短均線。
19.信邦(3023)：看好新能源車商機，開發充換電池機櫃，股價揚升約2.4%，站回季線。
20.東鹼(1708)：硫酸鉀價格回穩，買氣回升，盤初股價小揚。
21.明泰(3380)：雙利多挹注，明年營運樂觀，股價漲2%。
22.華星光(4979)：納入富櫃50指數成分股，激勵股價上漲逾2%。
23.凡甲(3526)：伺服器、車用訂單旺，今年獲利拚歷史高，晨盤走升2.5%。
24.雷科(6207)：載板供應鏈重組，喜迎轉單潮，早盤放量走高約4.5%。
25.欣新網(2949)：三箭齊發拚明年營運，早盤勁揚逾7%。
26.台勝科(3532)：記憶體報價看漲，矽晶圓產業有望復甦。盤中一度站上194.5元改寫前高。
27.中工(2515)：北市都更大案拚年底前完工將貢獻業績，明年衝房地產開發。早盤放量開高後陷入整理。
28.長榮航(2618)：啟動14架客機客艙升級計畫，金額約200億元，股價反彈力守30元關卡。
29.萬海(2615)：高雄79-81號碼頭興建工程動土，投資金額破百億元，股價走穩。
30.國賓(2704)：前三季每股賺1.75元為同期新高，台北國賓改建後的酒店式精品宅「國賓皇琚」，目前已售出5成，預計2027年完工。股價開高壓回。
31.世芯-KY(3661)：股王股價開高走高，上檔挑戰5日線反壓。
32.矽力*-KY(6415)：新品助攻，明年營運續成長，帶量上攻重返所有均線之上。
33.日月光投控(3711)：在馬來西亞有封測廠可望受惠產業群聚趨勢，股價高檔不墜。
(編輯：李慧蘭)
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