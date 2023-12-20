【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數232.68點，漲1.60點；總計495家漲、157家跌、101家持平；委買10261264張、委賣5620165張；總成交值285.24億元。

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