【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17636.89點，漲60.34點；總計659家漲、212家跌、123家持平；委買34488314張、委賣20164993張；總成交值1063.31億元。

#集中市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數