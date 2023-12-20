台積電昨（19）日宣布董事長劉德音將於明年股東大會後退休，現任總裁、副董事長魏哲家則被推薦為下屆董事長，董事會選舉將在明年6月舉行，此震撼消息引發外界討論。財經網美胡采蘋在臉書發文指出，應該不是什麼鬥輸了、要跳槽去大陸，她認為這些原因都不太可能。
胡采蘋說，劉德音明年就70歲了，在台積電這種壓力這麼大的公司做了30年了，退休不是很正常嗎？她分析，下一代接班梯隊早就已經很成材，魏哲家當董事長，拉一個新的總經理上來，應該也是滿正常的事情，如果硬要找一個原因，最合理的解釋應該就是去亞利桑那州設廠把他累壞了。
劉德音明年將退休引發關注，知名半導體分析師陸行之也在臉書發文，稱「以後不會再看到雙頭馬車了」，未來將是魏哲家大權在握。他並建議台積電在還沒確定美國補助之前，應暫緩美廠投資，以及繼續增加現金股利到合理水準。
劉德音於民國82年加入台積電，在創辦人張忠謀於民國107年六月退休後接任董事長職位。劉德音提到退休的原因，則說是想多花點時間陪伴家人，並希望能退而不休，能以不同的方式回饋自己數十年的半導體經驗。不少網友則猜測劉德音可能是為了美國擴廠一事負責。
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