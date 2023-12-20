新光金前11月不僅稅後虧逾百億，也為14家金控中唯一驚見赤字者，在經營權變天後，新光金副董洪士琪昨（19）日與新壽董事長魏寶生連袂現身，公開重要子公司新壽的轉骨計畫，洪更以「笨重大象要華麗轉身」來形容新壽60年最大規模的業務重塑計畫，提出首設通路長、進攻海外、明年新進業務全改部分工時等3大具體措施。
新光金日前自結11月稅後虧損81.03億元，虧損較10月擴大3.6倍，前11月稅後虧損105.34億元，與去年同期獲利89.18億元相比，落差近200億元，累計前11月每股虧損高達0.69元，而新經營團隊苦思對策後，昨日宣布新壽首位通路長由業務部門副總劉信成擔任，11月起已走馬上任。
此外，新壽擬斥資數千萬元在越南河內成立100%保險代理人公司，銷售海外合作夥伴「日本第一生命」的壽險保單，但不會販售新壽自有產品，預計明年初董事會通過後，送交金管會核准。
過去新壽僅在中國大陸合資成立鼎誠人壽，以及在越南、緬甸設立辦事處，本次是睽違16年再度揮軍海外，在河內成立保代公司。
至於組織人力調整部分，新壽明年起新進業務員將全採部分工時，也不再領取固定薪，新壽表示，銀行理專可賣的商品很多，保單不是唯一或首要選擇，有必要擴展業務部隊戰力，新制度引進部分工時、內部創業機制，希望吸納有意兼職或想加入保險業的年輕學子，內部創業則是讓業務員挑戰高薪與高職位，朝top sales的超業地位再進一步。
新壽也補充，現有業務員可選轉換新制或保留現有制度，新進者則全採新制。以中高產能的業務員試算，調整為部分工時制度後，每月變動薪加上固定薪，將比現在全工時的月薪成長15~20%，目前有業績的業務約7500人，目標3年成長至1.2萬人。
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