【時報記者莊丙農台北報導】行競科技（XING Mobility）控股公司XING Technology，宣布將在今年底前完成由全球農業和工業機械大廠Kubota Corporation（久保田株式會社）領投的B輪股權融資。Kubota的資金挹注除了肯定台灣電動車生態系在電池領域已有突破性進展，也將實質上加快行競科技的技術創新，支持自身在農業、工程機具電動化的布局。

Kubota創立於1890年，總部設於日本大阪，主要業務為提供農業機械、發動機和建築機械。Kubota不僅是世界前三大農機巨頭之一，百多年來穩坐日本最大農業機械公司之位，更已在全球各地建立龐大的銷售網絡和生產基地。完成行競科技的股權融資案，不只是為了長遠獲利，更是Kubota在以ESG為長期經營核心的事業營運轉型上的關鍵一步。

Kubota近年來已展開其全面電動化的策略轉型，以減少其農業、工程機具的二氧化碳排放並邁向碳中和營運。有鑑於此，開發出能在農地、工地等嚴苛環境中穩定運作的高功率電池系統，是此策略目標不可或缺的一環，因而入股行競科技並建立更長遠而緊密合作關係。

行競科技由台灣松下電器董事長洪裕鈞以個人身分，與來自特斯拉的工程師齊塔克（Azizi Tucker）於2015年共同創立，從開發電動超跑起家，為因應超高性能需求進而研發浸沒式電池冷卻技術，其所研發的全球獨家專利IMMERSIO浸沒式冷卻電池系統，現已是台灣唯一自主研發且在地生產，且已通過歐盟電動車規範ECE R100的車用高壓電池系統，能夠用於電動商用車、乘用車、農業工業機具等。

行競科技將浸沒式冷卻電池系統推向各大國際車廠，8年來已累積超過20家跨國產業夥伴與客戶，並在全球推動超過數十種不同車輛的電動化專案，並在2022下半年率先全球將高容量且高電壓的浸沒式冷卻電池系統投入量產。

行競科技獲得國內不少投資機構支持，如心元資本、華伸資本，並曾接受國發基金投資，並在相關部會協助下與海內外的汽車以及電池產業夥伴展開合作。展望未來，行競科技更期盼透過這次與百年大廠的策略合作來加速推進的獲利、研發以及往全球發展的腳步。

行競科技跨足電池與儲能，近3年陸續獲得英國石油BP旗下子公司嘉實多、日本汽車改裝零配件上市公司HKS、越南動力系統製造廠VNINES等全球技術推廣與合作案。行競科技今年更拿下挪威能源大廠Nordic Booster大單，並於台灣彰濱工業區風力發電儲能案場設置打造全球第一例規模化商轉的浸沒式冷卻電池系統儲能應用，在成功獲得Kubota投資之後，行競科技接下來也可望與日歐乘用車廠啟動開發，推動高效、安全的浸沒式冷卻電池技術成為未來電動車電池的產業標準。