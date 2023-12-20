【時報-台北電】美元下跌，周二紐約期金漲近1%；受惠於美元與美債殖利率雙跌，同步推助金價為連兩日上漲，而市場預期美國聯準會(Fed)有望降息的機率升溫，以及投資者靜待本周將出爐的一連串經濟數據。

分析師表示，由於上周Fed主席鮑爾曾說，貨幣緊縮可能已經結束，降息議題逐漸升溫，然而決策會議過後，陸續有官員公開談話，試圖淡化市場對降息的盼望，或許將來是否降息或暫緩升息，都需等待接下來美國公布許多經濟數據。

終場收盤報價，2月黃金漲11.60美元，報每盎司2052.10美元，3月白銀漲0.21美元，報每盎司24.32美元，1月白金漲11.50美元，報每盎司965.80美元，3月鈀金漲41.50美元，報每盎司1240.90美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)

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