2023年近尾聲，台股加權指數今年來漲幅約24%，相當亮眼。熱門的高股息ETF表現更強勢，報酬率超過4成者比比皆是。其中，00915凱績優選高股息今年來含息報酬率高達61%，超越4檔槓桿型正2，稱霸高股息ETF，在全體台股ETF為第2名。冠軍則為00733富邦台灣中小，今年來績效70.8%。
高股息ETF之中，今年來含息報酬率在5成以上者，還有00918大華優利高填息30 56.5%、0056元大高股息53.2%。
高股息ETF績效最佳的00915，選股方式不僅考慮個股的股息殖利率，還加上近4季營業利益、ROA(金融業)與ROE(非金融業)、股價報酬標準差等因子篩選，囊括股利、獲利、營運品質、股價波動等條件。
00915經理人顏良宇指出，股價含息總報酬是股價漲幅與股息殖利率的總和表現，股價含息總報酬數字越高，代表整體表現越好，讓投資人紮紮實實地賺到股息與價差。
展望2024年，顏良宇表示，雖然台股評價要再大幅向上的難度較高，惟產業正面訊息多，整體台股明後年的企業獲利，年增率估有接近20％水準。明年台股走勢可望由實質企業獲利帶動，走出一波「慢牛」行情，具分散持股、精選高品質、高股息、低波動的ETF，將是因應市場資金快速輪動的投資良方，除息後可望享受買進甜蜜價好時機。
00918經理人徐慧芸表示，據彭博統計台股過去40年表現，每年11月至隔年4月的單月平均都是正報酬，同時，過去大選後的台股也多為正報酬。若投資人若擔心個股波動，不妨透過高填息ETF做到分散布局，同時掌握總報酬成長的機會。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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