素有黑馬之稱的元大高股息（00713）18日公布成分股調整結果，13上13下，財經達人透露，她留意的鴻海、元大金和統一超均被納入了；此外，有網友擔心頻繁換股會導致「內扣費用」過高，艾蜜莉則表示，目前尚在合理範圍，不過，ETF換股的當月，交易成本確實比較高，因此，若想要賺更多，建議買進時避開這個時機。

◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：

00713這次換成分股，新增13檔、剔除13檔，我觀察名單中的鴻海、元大金、統一超也納入成分股了。

只是13檔成分股已經佔ETF的4分之1左右，加上前一次在6月換股也是換了21檔，有大大擔心，要是每次都換這麼多檔，「內扣費用」會不會很高？

從00713今年累計11月的「總內扣費用」來看，現在已經0.51%，拿同樣是高股息ETF的0056、00878來比較，這2檔的總內扣費用各是0.45%、0.41%（一樣是累計11月），根據00713上一次在6月換股的總費用是0.2%左右，推估就算再加上12月這一次換股的交易成本，其實比較下來是不會高出很多，還在可以接受的範圍內。

因為常常也會有大大問我，ETF的這些交易成本、內扣費用要在哪裡查詢？我一起放上來給大家，先到投信投顧公會的網站，再來選擇上面的日期，年、月、季，然後選擇發行公司，最後再選ETF，不過要注意一下這邊用的都是ETF的全名，一定要查清楚再選，不然就會查錯囉。

然後在ETF換股的那個月份，交易成本會比較高，像00713上一次6月換股21檔，所以單6月的總內扣費用就是0.23%，但其它月份大約都是0.02%左右。

※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。