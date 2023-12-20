素有黑馬之稱的元大高股息（00713）18日公布成分股調整結果，13上13下，財經達人透露，她留意的鴻海、元大金和統一超均被納入了；此外，有網友擔心頻繁換股會導致「內扣費用」過高，艾蜜莉則表示，目前尚在合理範圍，不過，ETF換股的當月，交易成本確實比較高，因此，若想要賺更多，建議買進時避開這個時機。
◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：
00713這次換成分股，新增13檔、剔除13檔，我觀察名單中的鴻海、元大金、統一超也納入成分股了。
只是13檔成分股已經佔ETF的4分之1左右，加上前一次在6月換股也是換了21檔，有大大擔心，要是每次都換這麼多檔，「內扣費用」會不會很高？
從00713今年累計11月的「總內扣費用」來看，現在已經0.51%，拿同樣是高股息ETF的0056、00878來比較，這2檔的總內扣費用各是0.45%、0.41%（一樣是累計11月），根據00713上一次在6月換股的總費用是0.2%左右，推估就算再加上12月這一次換股的交易成本，其實比較下來是不會高出很多，還在可以接受的範圍內。
因為常常也會有大大問我，ETF的這些交易成本、內扣費用要在哪裡查詢？我一起放上來給大家，先到投信投顧公會的網站，再來選擇上面的日期，年、月、季，然後選擇發行公司，最後再選ETF，不過要注意一下這邊用的都是ETF的全名，一定要查清楚再選，不然就會查錯囉。
然後在ETF換股的那個月份，交易成本會比較高，像00713上一次6月換股21檔，所以單6月的總內扣費用就是0.23%，但其它月份大約都是0.02%左右。
※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：