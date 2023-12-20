【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：
●美國商務部公布，美國11月獨棟住宅開工數在11月激增18%，經季調後年率為114.3萬戶，創下1年半新高。美國住宅由單戶獨棟房舍佔大宗。此外，11月新屋開工數大幅成長14.8%，以年率計為156萬戶，遠超出市場預期的136萬戶，並創下6個月新高。不過，11月建築許可數減少2.5%，至146萬戶，略低於市場預期的146.5萬戶。
●根據美國石油協會（API）公布的數據，上周原油庫存增加93.9萬桶，而市場預期為減少223.3萬桶。汽油庫存增加66.9萬桶，餾分油庫存增加270萬桶。紐約期油交割地庫欣的庫存增加185萬桶。
●根據美國財政部公布的數據，10月國外持有之美國公債規模連續第2個月縮水。10月外資持有之美國公債從9月的7.604兆美元下滑至7.565兆美元。日本仍是美國公債最大的外國投資者，持有美債規模從9月的1.086兆美元擴大至1.098兆美元，創下8月以來新高。美債的第二大外國投資者中國則持續減持美債資產至7700億美元，創下2009年以來新低。
●亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）周二表示，有鑑於美國經濟仍然強勁且通膨降至2%目標的步伐緩慢，央行目前沒有降息的「迫切性」。此外，博斯蒂克預期2024年下半年將降息兩次、各25個基點。
●美國政府公告將13家中國公司列入美國官員無法核實的公司清單。根據相關規範，若某國政府阻止美國官員對「未經核實清單」上的公司進行實地查核，華府將在60天後啟動程序這些公司列入所謂「實體清單」，也就是出口管制黑名單。新列入「未經核實清單」的中國企業包括江蘇至純系統、北京盛博協同科技、廈門貝萊勝電子、天津富聯精密電子、南寧富桂精密工業、西安億爾達等13家公司。
●儘管聯準會官員近日來接連給明年降息的樂觀預期降溫，但影響有限，周二美元與美債走弱。美元指數一度跌0.48%，報102.065。美國10年期債息一度跌3.93個基點，報3.8921%。對利率更敏感的2年期債息跌3.43個基點，報4.412%。
日本央行維持超寬鬆貨幣政策不變，日銀總裁植田和男更坦言目前很難擬定退場計畫，這澆滅短期內該央行將終結負利率政策的預期，日圓應聲重貶，在隔夜市場，日圓一度狂瀉1.53%，報144.96兌一美元，直探145大關。
加拿大11月通膨超出市場預期2.9%，帶動加元勁揚0.5%，報0.75美元，創下8月以來新高。歐元漲0.58%，報1.0987美元。法國央行總裁德加洛（Francois Villeroy de Galhau）表示，歐洲央行的基準利率將維持於高檔一段時間，並在明年某個時候調降，但央行應該保持耐性，以免過早降息導致通膨死灰復燃。
●美元與美債走弱，周二紐約期金收漲11.6美元或0.6%，報每盎司2052.1美元。現貨金持穩在2040美元附近。
●中東緊張局勢升高引發對原油供應穩定的擔憂，周二國際油價連續第2天勁揚，並創下逾兩周新高。紐約1月期油收漲97美分或1.34%，報每桶73.44美元。倫敦布蘭特期油收漲1.28美元或1.64%，報每桶79.23美元。兩款期油均創下12月1日以來收盤新高。不畏以美軍為首的聯軍護航行動，親伊朗的胡塞（Houthi）武裝組織發言人兼最高談判代表Mohammed Abdul-Salam接受半島電視台訪問時表示，他們將繼續在紅海發動攻擊，可能約每隔12小時就會發動一次海上襲擊。
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