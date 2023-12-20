【時報記者莊丙農台北報導】華義(3086)取得知名遊戲影音社群平台「遊戲大亂鬥」，期望藉此平台掌握社群玩家的敏銳度，作為華義國際與消費者之間的密切連結管道，進而豐富未來推展遊戲娛樂平台內容。
「遊戲大亂鬥」為台灣熱門遊戲實況影片的社群網站，也是國內討論遊戲、電競等相關熱門話題的集散地。網站內容包括遊戲實況、影片、攻略，或是與實況主、KOL等相關時下熱門話題，皆可輕鬆地與其他用戶進行分享與討論。華義指出，「遊戲大亂鬥」對玩家需求的掌握度、於遊戲社群中的影響力、以及網站上提供給用戶各種便捷服務等，皆是華義所高度重視，希望藉此提升華義對玩家需求的掌握，來提供更符合玩家期望的娛樂服務內容。
同時，華義將藉由「遊戲大亂鬥」正式跨入遊戲社群平台的經營，做為推動遊戲聯運平台的第一步，接著將持續進行相關開發工作，並整合華義代理或聯運產品，從代理、聯運、自製遊戲等，到金流、影音、實況、遊戲資訊、討論區等一條龍服務，做為華義推動營運的基礎與動力，同時以玩家視角，使華義提供服務消費者的內容更加充實豐富。
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