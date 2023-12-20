【時報-台北電】A股今(20)日三大指數開盤漲跌不一，滬指報2932.12點，跌0.01%；深成指報9303.09點，漲0.15%；創指報1830.72點，漲0.17%。
次新股震盪拉升，新股N安邦大漲158%，智信精密漲超12%，天元智能、永達股份封板漲停，北方長龍、夏廈精密、C索寶等跟漲。
培育鑽石板塊盤初活躍，亞振家居封板漲停，惠豐鑽石、曼卡龍、恆盛能源、沃爾德等跟漲。
農機板塊直線拉升，新柴股份漲超16%，弘宇股份、星光農機、蘇常柴A封板漲停，花溪科技、威馬農機、豐安股份等跟漲。
MR概念開盤拉升，創維數位封板漲停，因賽集團、絲路視覺、安潔科技、兆威機電、天娛數科等跟漲。
券商股延續弱勢，方正證券跌近9%，華創雲信、首創證券、太平洋、國聯證券、華林證券等跟跌。(編輯：邱致馨)
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