【時報-台北電】周二芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨走低，因天氣預報指出巴西乾旱作物帶將在未來幾天有急需的降雨，交易商表示，堪薩斯城硬紅冬小麥期貨因技術反彈而上漲，因此帶動芝加哥小麥走揚，儘管埃及購買俄羅斯小麥，凸顯了俄羅斯供應龐大且價格較低，玉米期貨跌至近三周低點，受原油價格因紅海安全風險而擴大漲勢 。
分析師指出，芝加哥 (CBOT)大豆期貨轉跌，因天氣預報指出巴西乾旱作物帶將在未來幾天迎來急需的降雨，此外，巴西12月大豆出口量有望同比增加逾一倍，不過大豆期貨盤中曾觸及一周高點，延續了周一的漲勢，因當時原油價格上漲以及阿根廷政府計畫提高豆粕和豆油出口稅的消息提振。
終場3月小麥漲5.75美分，報622.75美分，3月玉米跌4.25美分，報472.75美分，1月大豆跌14.5美分，報1312.5美分，1月黃豆油漲0.09美分，報50.73美分，1月黃豆粉跌9.6美元，報403.20美元。（編輯：倪淑茹）(商品行情網）
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