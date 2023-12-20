【時報-台北電】因全球最大鋼鐵消費國中國，部分鋼鐵製造商進行更多的維護整修工作，導致開工率下滑，抑制了鐵礦石需求，加上，中國華北許多地區的大雪導致物流中斷，鋼廠鋼材庫存堆積，致新加坡鐵礦石期貨價格受挫下跌。

分析師表示，隨著利潤率下降，近期最大消費國中國，越來越多的鋼廠開始對高爐進行了維護整修，這對原材料鐵礦石需求及其價格造成了壓力，據顧問公司Mysteel的數據顯示，截至12月15日，受訪鋼廠高爐開工率較上月下降3.3%至78.31%，疊加中國供應的成長也打壓了主要煉鋼原料的價格，數據顯示，11月中國原礦產量8,557萬噸，年增6.6%，其中1-11月份總產量9,0403萬噸，年增7.1%，但由於預計春節假期後價格回漲的鋼鐵貿易商將出現購買浪潮，則限制了鐵礦石價格跌幅。

終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.74%，報每噸122.44美元；62%鐵礦石近月漲0.1%，報每噸134.46美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲0.23%，報每噸863人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)