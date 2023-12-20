【時報記者張漢綺台北報導】美而快國際公司(5321)前11月合併營收為30.09億元，年增6.01%，美而快董事會決議辦理發行可轉換公司債3億元及現金增資2500萬元，募得資金將用於償還債務、改善財務結構。

美而快11月合併營收為2.13億元，月減5.51%，年減16.05%，若扣除自8月起已未併入電子事業體營收，電商營收年成長0.75%，其中服飾穩定成長，但是生活選物直播部分，受供應鏈與商品影響，營收起伏較大，累計前11月合併營收30.09億元，較去年同期成長6.01%，扣除電子事業，電商部分累計較去年同期成長15.03%。

美而快表示，11月因生活選物業務因其商品銷售有時間性，且商品供應鏈較不穩定，致生活選物業績表現較上月下滑，服飾品牌雖因今年冬季不冷，冬季服飾銷量多少受影響，但整體商業品牌、網紅品牌的營收表現仍穩定成長，預期12月服飾電商業績可望持續提升，除因傳統服飾旺季以年終慶活動為最主要檔期外，11月部分活動預購業績亮眼，營收預估會在12月認列。

美而快持續強化在電商市場的深度與廣度，拉大商業品牌、網紅品牌及生活選物三大業務交叉產生的效益，公司從網路電商加入實體零售，目標強化線上線下流量整合的OMO為未來二年的核心策略，而UR Living複合式實體商場數預計明年底前將至少擴展到8間以上，營收將於2023年持續展現，亦會是2024的主要成長動能；惟實體零售投資金額較大，營收效益預計明後年陸續發酵，在公司獲利表現上可望有先蹲後跳效益。