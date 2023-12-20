【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)公布12月國民經濟信心調查結果，本月民眾景氣展望樂觀指數上揚，消費意願同步升溫，由於國際股市反彈創高，股市樂觀情緒止跌回揚，風險偏好同步走揚。
本次調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數由上月-23.2上揚至-3.0，展望樂觀指數由上月-9.1走升至3.6，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步回升，大額消費意願指數由11月7.0升至8.9，耐久財消費意願指數由11月-15.4回升至-12.7。房屋買賣意願方面，買房意願指數由上月-47.6小升至-46.7，賣房意願則由上月-13.5走揚至-10.4。
主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35％，2024年通貨膨脹率1.64％，本月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.52％，70％的民眾認為2024年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.21％，55％的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2％。顯示民眾相較於主計總處，對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期則相對較高。
股市看法方面，調查期間全球經濟數據令主要央行降息預期升溫，國際股市震盪偏升，民眾對於台股的樂觀指數結束跌勢，明顯由上月-0.4走揚至16.1，風險偏好指數由上月10.3同步走揚至13.9。
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