三年疫情過後，許多企業都在今年復辦大型尾牙，抽獎活動也成為員工們最期待的環節，調查顯示，上班族最愛的獎品，以現金獲得最多人青睞，超過66%，其次是智慧型手機及汽車，最討厭抽到的獎品，第一名則是自家公司的產品或服務，占比高達39%。

yes123求職網調查，最想得到的獎品，前五名依序是現金66.2%、智慧型手機43.3%、汽車42.5%、百貨禮券34.3%、超商禮券33.2%，第6至第10名分別是機車28.7%、機票22.3%、平板電腦21.4%、餐飲現金券20.4%及珠寶鑽石或黃金15.8%。

至於上班族最不想收到的獎品，第一名是自家公司的產品或服務，比例高達39%，排名第二及第三的則是米油鹽或調味醬料禮盒38.1%及茶葉禮盒37.3%，依序排在後面的還有塑身或健身體驗券的32.3%，以及美容護膚體驗券的31.4%。

調查結果也顯示，超過73%的上班族曾在尾牙時抽中獎品，中過最大獎的價值平均為1.1833萬元。至於員工們最討厭在尾牙遇到的狀況，前三名分別是老闆或長官致詞冗長、抽獎獎項不如預期及為了準備員工表演，多花自己的時間準備，還不能好好吃東西。

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話題引起網友們熱烈討論，紛紛留言回應，「拿到自家公司產品，有時候真的很衰」、「大家最愛現金吧，不用猜了」、「現金不意外，有中就不錯」、「最討厭拿到自家的東西，衰」、「拿到自家的小禮物，真的先不用。」