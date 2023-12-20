【時報-台北電】需求低迷，周二BDI指數續跌逾3周新低；因貿易活動面臨季節性下降，導致乾散貨噸位需求減少，巴西航線成交寥寥，海岬型船運價減少超過1700美元，連帶令終場波羅的海乾散貨BDI指數，跌逾3周以來新低。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌69點，收2219點，跌幅3%；海岬型運費指數(BCI)下跌206點，收3730點，跌幅5.2%；其平均日租金為每艘30936美元，減少1703美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲9點，收作1915點，漲幅0.5%，其平均日租金為每艘17231美元，增加76美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌11點，收作1408點，跌幅0.8%。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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