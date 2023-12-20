【時報-台北電】樂觀氛圍帶動美股續揚，台積電ADR上漲0.91%。台積電(2330)今跳空開高漲2元至587元續強，台股同步開漲，一度漲66點至17642點，觸及5日線；目前漲點約40點在5日均線下方震盪，守在17600點之上。

今日以台積電續穩，廣達(2382)等AI一軍短多延續，但漲多的長榮(2603)獲利了結賣壓出現；整體熱門股重回電子，NB代工大廠仁寶(2324)爆量強漲。

上周聯準會突然轉向鴿派立場的效應持續發酵，周二美股延續近來的升勢，漲幅介於0.53%至0.68%。道瓊指數連續第5個交易日改寫歷史高點。標普500指數距離2022年1月創下的歷史收盤高點僅差0.6%。

周二航運、鋼鐵族群各擁題材強勢抗空，推升台股跌點收斂，終場下跌75點，收17576點。

國票投顧表示，周二權值股如台積電股價持穩於所有均線之上，台股短線不悲觀，維持看回不回的預期，後續等待電子股回溫後，仍有高點可期。近期跌多的AI概念股基本面仍處在長線趨勢上，當前可分批布局。

凱基投顧表示，周二大盤跌破5日均線17604點最後收在17576點，顯示短線易陷入震盪，整理期間會拉長，但下檔只要力守17463點(7月31日高點)，後市仍可維持上漲走勢。資金回流電子，才有利台股後續的上攻衝高。電子個別族群以樞紐指標、背光板指標、電子商務，矽晶圓指標與USB IC指標抗跌，操作留意震盪回檔後止穩的電子族群，例如封測、PCB、IC設計等。（編輯：沈培華）