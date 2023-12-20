【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在歐洲央行成員國發表利率看法，以及經濟數據證實歐元區通膨趨緩後，歐洲政府公債殖利率下滑，歐股STOXX 600上漲0.4%，收在477.04點。其中，旅遊和休閒類股上揚1.8%，是歐股中表現最好的，其次是礦產和金融類業。
根據歐洲官方統計，歐元區11月通膨年增率大幅降至2.4%，是2年多以來最低，主要原因是燃料成本大減所致。不過，不少經濟學家都預估，未來幾個月物價上漲壓力將再浮現。
美國投資顧問公司晨星（Morningstar）認為，由於歐元區經濟成長在2023年幾乎都沒亮眼表現，目前歐洲通膨已經降至令外界很滿意的2%附近，歐洲央行現在的重點應該是放在如何拉抬當地經濟。
晨星指出，和全球其它主要央行一樣，歐洲央行在政策利率聲明中，一直使用不同的措辭，這是為了延後降息以防通膨日後再次反彈。最新的通膨雖大降，但歐洲降息也不會很快就會看到。
法國央行行長19日指出，在2024年某個時間點將會降息，重申通膨最慢應該會在2025年真正降到2%。歐洲央行會依照自己的經濟數據，來判斷是否調降利率，不會隨著聯準會起舞。
不過，在市場的降息樂觀氣氛下，歐股STOXX 600指數在12月可望月線連2紅，今年年線應可至少漲1成以上。若跟標普500比較，歐股表現算是遜色，因為這個受惠於人工智慧AI題材的美國主要指數，目前年線已大漲約25%。
歐洲個股方面，據悉ADNOC（阿布達比國家石油公司）準備加碼科思創（Covestro）的收購金之後，這個德國化學製造商股價漲1.4%。Casino暴跌8.2%，因為這家法國零售業者可能會將店面賣給競爭對手Les Mousquetaires以及Auchan Retail。英國潮牌Superdry示警，今年獲利可能不怎麼樣，股價隨後狂跌17.5%並創歷史新低。
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