全聯慶祥基金會自2017年起，開辦「全聯物資銀行」三大專案，分別為「醫護物資類」、「實物銀行類」、「身心障礙及婦女服務類」，為減輕經濟弱勢族群生活負擔，七年間共攜手逾200間合作單位，包含身心障礙、婦女單位、實物銀行及醫院等，協助逾250萬人次，提供超過7,700萬元，透過全聯化身公益賣場提供實體物資、全聯禮券及公益福利卡等資源，協助度難關。
更針對「身障者」、「弱勢婦女（含新住民）」、「弱勢家庭」及「中高齡者」等服務對象在穩定其基本生活所需後，可透過參加「全聯職場體驗」活動提供就業協助，不僅落實全聯為全民超市的形象，更善盡全聯的企業社會責任；專案行之有年，不斷隨著企業成長腳步，未來更期待搭上近期全聯推出電子禮券功能，透過APP使用更環保，除捐贈物資外，有更多元服務對應SDG1消除貧窮、SDG2終止飢餓及SDG8促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作等全球永續發展目標，並透過物資銀行影片呼籲更多人獲得奧援。
在醫護物資提供，全聯慶祥基金會自2008年開始與醫院合作，主要捐助高單價醫護耗材，包括安素、尿布等，與院方共同提升照護品質並緩解貧病住院病患經濟負擔，像是阿雄的哥哥發生意外後，造成下半身癱瘓無法行走，全靠家人照顧，醫院社工聯結長照資源並在住院期間，提供全聯捐贈的尿布、看護墊、小尿片及濕紙巾等物資，分擔阿雄的經濟開銷，讓阿雄可以安心上班，阿雄更回饋感謝全聯慶祥慈善事業基金會的物資補助。
實物銀行部分，基金會表示，有超過一半是邊緣戶，也就是臨界低收但無法領補助的家戶，就會利用實物銀行協助，減輕負擔，亦獲得不少受助人正向回饋；全聯慶祥基金會自2017年開始與各縣市政府或民間團體所經營的大型實體實物銀行合作，以實體物資捐贈方式來協助合作單位，每年各提供超過百萬元物資贊助；像是67歲的黃先生雖已滿退休年齡，但為必要的經濟支出，仍與妻子一起從事清潔工作，黃先生家中有一名成年兒子為身心障礙及兩名未成年孫子，其中一名孫子更患有罕見疾病－脊髓肌肉萎縮症，一家五口每月僅能靠他與妻子賺取的微薄薪資度日，所幸嘉義縣物資銀行長期資源提供，每月都能領取到全聯捐贈的民生用品、兒童營養奶粉，減緩家裡用度開銷，並補充孫子當前所需的營養。
至於身心障礙及婦女服務部分，則是自2017年起與全台身障或是婦女服務單位合作，以為期一年之實體物資、全聯禮券、全聯公益卡等方式提供經濟弱勢家庭協助，並輔以職場體驗活動，媒合至全聯門市就業，及積極推動弱勢婦女經濟重建專案，以協助其踏出就業第一步翻轉人生。
基金會表示，全聯超過3萬名員工手心向下，一起做愛心，也能直接感受到受助家庭回饋，在「公益賣場」宗旨前提下，也吸引不少有此生涯規劃的年輕人進來；且堅持不用離開崗位就能做愛心，所有公益服務都是圍繞在店內進行前提下，也培養出不少志工店經理，每年全聯經理人大會就會集結全台主管與店經理，除了選出王牌店經理等，並特別設置企業志工團體獎與個人獎項，鼓勵員工參與公益，且每年兩天有薪公益假與車馬費補助更快速內化為公益賣場。
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