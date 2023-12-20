【時報記者任珮云台北報導】受惠蘋果與輝達二大客戶拉貨，全球最大半導體晶圓代工廠-台積電(2330)10月營收達2432億元，月增34.8%，較去年同期增加15.7%，創下單月歷史新高；而11月營收仍持續站穩2000億。台積電全球市占率53.6%，為台股最大權值股（占比30%），反映全球電子及半導體景氣榮枯，同步牽動台灣最重要電子零組件出口。富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，隨著半導體庫存去化帶動回補行情，將進一步推升台股上漲動能。

台股掛牌的半導體ETF，包括新光臺灣半導體30(00904)，中信關鍵半導體(00891)，富邦台灣半導體(00892)等，今早漲幅貼近大盤。

薛博升認為，隨著庫存去化帶動回補行情，將進一步推升台股上漲動能。受惠終端消費需求回溫，已帶動製造業PMI新訂單減存貨指數落底回升。觀察第三季台積電、英特爾及微軟財報顯示，個人電腦、智慧型手機庫存已回到健康水準，加上生成式AI需求強勁，將帶動2024年庫存回補。調研機構預估2024年科技股EPS將成長14%（高於整體），其中預估科技類相關EPS將由今年衰退轉為正增長，半導體有望受惠個人電腦、智慧型手機、伺服器回溫及生成式AI需求帶動下，預估2024年將成長12%。

薛博升表示，目前台灣半導體業平均銷貨天數自高點回落，逐漸往健康庫存水位靠攏。當半導體位於上升周期時，產能將呈現供不應求狀況，有利半導體廠提高產能利用率和調漲價格空間。隨著庫存去化帶動回補行情，將進一步推升台股上漲動能。