【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0966元，較前一交易日升值0.16分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2023年12月20日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0966元，1歐元對人民幣7.7975元，100日元對人民幣4.9383元，1港元對人民幣0.90999元，1英鎊對人民幣9.0414元，1澳大利亞元對人民幣4.8027元，1新西蘭元對人民幣4.4558元，1新加坡元對人民幣5.3443元，1瑞士法郎對人民幣8.2517元，1加拿大元對人民幣5.3274元，人民幣1元對0.65788馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.7112俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5831南非蘭特，人民幣1元對183.06韓元，人民幣1元對0.51729阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52836沙烏地裡亞爾，人民幣1元對49.3695匈牙利福林，人民幣1元對0.55549波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9574丹麥克朗，人民幣1元對1.4304瑞典克朗，人民幣1元對1.4466挪威克朗，人民幣1元對4.09736土耳其里拉，人民幣1元對2.4068墨西哥比索，人民幣1元對4.9054泰銖。(編輯：廖小蕎)

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