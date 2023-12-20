由全球醫療儀器設備領導品牌GE醫療（GEHealthCare）與慧誠智醫股份有限公司（iMedtac）攜手合作，打造第一家教學醫院等級的電腦斷層影像服務「新視代高階影像中心」，日前於高雄開幕，該中心將融合先進的GEEVOCT128切高階斷層掃描技術，為動物提供最精準的診斷及健康照護，並為醫療團隊提供更準確、更快速的影像診斷解決方案。

身兼慧誠與博鴻科技總經理的余金樹表示，臺灣動物醫療市場已經進入精準醫療的新紀元，利用高階影像設備、影像判讀報告與雲端平臺的功能，可以直接提供影像報告給診所、追蹤後續的療程，除此之外，高階影像健康檢查也是重要的預防醫學，在毛小孩的病灶初期就可以依據精準的報告提早治療。

GEHealthCare中國副總裁暨港臺業務總經理黃福榮表示，作為深耕臺灣多年的醫學影像全球供應商，採用醫學中心級的低劑量GECT128切高階斷層掃描設備，雲端數位管理和新經營模式，幫助臺灣寵物高階醫療影像服務更上一層樓，讓品質標準化、診斷專業化及服務常態化，造福寵物家人和加速業界的發展。

由於新視代高階影像中心設在高雄宏力動物醫院，院長馮宗宏表示，新視代影像中心的開幕將成為多方專業科學醫護團隊共同推動醫學技術的前沿，128切電腦斷層是超低輻射劑量的儀器，對於健康檢查及樂齡動物更是福音，大幅提高疾病診斷的精準度，以利後續正確治療。