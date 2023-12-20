2024年全球經濟成長放緩、降息機會浮現，2024下半年將進入降息循環，資金行情儼然成形，而美元走貶將有利新興市場資產表現，2024年的台股將進入嶄新格局。

日盛投信表示，在台股方面，手機應用緩步復甦，2023年企業獲利可望上修至3.04兆，年衰退22.1％。展望2024年，考量科技產業庫存將回到正常水位，預估上市櫃企業獲利可達3.5兆，年增17.2％。觀察歷年台股自停止升息到第一次降息，台股上漲機率接近70％，美國明年下半年可能開始降息，預估台股明年底部應是在第二季，之後一路向好震盪走高。

日盛投信分析，類股焦點，今年來以AI為首帶動產業變化將持續發酵，半導體AI成長週期啟動，股價漲勢欲小不易，2024年展望成長最大的族群還是聚焦AI相關供應鏈，其次為半導體產業供應鏈，投資布局也會聚焦在此兩大族群。

今年AI熱潮令許多人確信此技術將帶來極大變革，也因此見到繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）帶動AI大漲旋風，掀起身為AI關鍵上游廠的台股本益比調升。

展望2024年，由於網通晶片大廠博通（BROADCOM）有望在人工智慧（AI）熱潮下接獲大量AI晶片訂單，包括蘋果（Apple）、Meta、Google等科技巨頭皆是關鍵合作廠商，預計將帶動台股AI產業鏈再上一層，並有望帶領AI 2.0概念股繼續成長。

而伺服器、NB、手機等概念股，亦均有機會接棒成為明年主流之一。