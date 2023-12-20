新光保全（9925）成立40多年來，從傳統安全服務躍升為綠色保全服務企業，以AIoT科技保全引領企業邁向未來挑戰，並自2012年每年發行永續報告書且經由公信第三方驗證，多年來不斷精進，持續獲得第三方查證單位永續肯定。2023年新保攜手事業群一同角逐台灣永續能源研究基金會獎項，獲得優異表現，新光保全獲「企業永續報告服務業第1類銀級」、單項績效類「高齡友善領袖獎」，台灣保全「企業永續報告服務業第2類銀級」、誼光保全「企業永續報告服務業第2類銅級」、誼光國際「企業永續報告服務業第2類銀級」等三項肯定，共同實踐對永續的承諾。
新保深耕企業永續經營、環境保育、社會回饋，2022年將「永續發展委員會」提升為董事會之功能性委員會強化公司治理運作，近日以2023永續報告書獲頒TCSA「台灣企業永續獎」，更連續八年獲BSI「永續韌性獎」肯定。
新保事業群落實永續影響力，誼光保全因應數位化轉型，導入24H勤務管制中心及智慧型APP幹部巡查系統全方位科技保全管理，掌握服務品質及巡察效率；誼光國際提供GPS和車牌辨識系統設備優化停車體驗，攜手新北市政府合作建置智慧停車管理，積極搶攻智慧城市商機；台灣保全實踐低碳策略，漸進式汰換燃油效率優秀車輛，以節省成本，提升員工服勤安全性，守護客戶財產安全，近日亦獲得主管機關多元包容職場友善肯定。未來新保將持續帶領事業群接軌國際發展企業永續，推動公司治理、實踐低碳轉型、注重員工均衡發展，打造企業韌性，實踐企業永續價值，成為科技保全典範。
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