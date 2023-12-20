能源局112年度透過科技專案補助金屬中心發展「智慧型自預熱式暨間接燃燒節能系統技術研發計畫」，研製自預式熱燃燒系統結合脈衝控制應用及智慧決策節能優化技術，建立中高溫域最佳廢熱回收節能設計技術。

近年來國際減碳意識抬頭，因應國發會提出之2050淨零排放，十二項關鍵戰略落實淨零轉型目標「產業轉型」推動製程改善並在「能源轉型」投入減碳、節能技術。依據統計工業燃燒占全國溫室氣體總排放量的34％，而工業燃燒高溫廢熱占18％，高溫650℃以上的廢熱近30％尚未回收。因此廢熱回收之設備改善，是近年來能源轉型之重大議題之一。

金屬中心自預熱團隊已初步在金屬製品相關產業800℃以上高溫製程工業爐看到成效。今年將廢熱回收溫域拓及至500℃～950℃爐溫之設備，本次示範場域就是應用範在操作溫度550℃的自預熱式鋁合金熱風加熱爐。

因應落實技術與產業接軌，金屬中心今年與國內鋁製造業大廠台暉鋁業公司合作，導入首例整合自預熱式燃燒系統之鋁合金熱風加熱爐，並達到10％～20％的節能效益。為推廣研發成果，12月19日特於台暉公司舉辦研發成果發表會，藉由示範場域實際節能效益之展現，建立國內中高溫製程能耗優良案例，供國內中高溫製程產業節能技術參考。

成果發表會邀請能源署羅蕙琪副組長、鑄造品公會理事長林國偉、熱處理學會理事長蔡國禎，並邀集學界與相關領域廠商共40餘位來賓共同與會。此示範重點在發展「自預熱式燃燒暨間接燃燒」加熱技術拓展至輕合金或合金鋼熱處理爐研發過程中團隊透過鋁合金熱風加熱爐改造自預熱式燃燒系統，配合業者提供之鋁合金熱處理製程需求之回饋，在既有加熱爐爐中導入高效自預熱式燃燒系統，因應多具燃燒器需求，用脈衝控制模組控制多具燃燒之燃燒方式，控制煙氣流動以提高爐內均溫性，並在滿足鋁軋製製程中熱處理曲線及±10℃之爐內均溫要求與環保法規要求條件下，完成台暉示範場域之加熱爐建置。達成10％～20％節能及10％～30％減碳效益，可有效提高工業爐的加熱製程之品質與能耗效率，進而促進產業符合世界減碳趨勢。（經濟部能源署廣告）