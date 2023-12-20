保單定期健檢不可少！台灣人壽保險旗下子公司中國信託產險提醒有車一族，歲末年終別忘了為愛車進行保單健檢，檢視保單掌握「2要」口訣：一要「先保人再保物」，二要完備「第三人責任險」、「超額責任保險」，備妥人車保護網更安心出門。
汽機車車主依法規定投保「強制汽車責任保險」，其保障範圍僅提供「駕駛以外」的人身傷害，每人傷害醫療最高新臺幣20萬元、死亡或失能最高200萬元的基本保障，不僅理賠額度有上限，而且不包含財物損失賠償，若想提高保額、轉嫁財損賠償責任，須搭配投保任意險。中國信託產險建議車主掌握「先保人再保物」原則，以「第三人責任險」和「超額責任險」，強化車主與他人的人身保障。
中國信託產險指出，「第三人責任險」主要賠償對方體傷與車輛損失，可彌補強制險保障的不足；而加保「超額責任險」能讓保障更升級，萬一撞到名車超跑時，賠償對方體傷和財損不怕「一夜致負」。此外，還可依照需求投保「乘客體傷責任險」、「駕駛人傷害險」等附加險來加強保障。
若想在過年前入手新車，「車體險」能幫愛車築起全方位防護網，車主可依車齡、駕駛經驗、汽車停放場所及個人經濟能力等因素選擇加保，無論是甲式、乙式、丙式，都能將車輛損壞風險安心轉嫁給保險公司。
現在上中國信託產險網路投保專區，投保強制險可享保費優惠，機車強制險一年期最高可省145元、汽車強制險可省330元；投保汽車任意險保費達5,000元以上，可免費享最多100公里道路救援服務。即日起至12月31日前，到中國信託產險官網完成會員註冊，並首度網路投保任一險種，輸入活動代碼CTBC8888，即享「新會員首投獲50元」超商電子禮券，更多活動詳情請洽中國信託產險網投專區查詢。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：