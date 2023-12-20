保單定期健檢不可少！台灣人壽保險旗下子公司中國信託產險提醒有車一族，歲末年終別忘了為愛車進行保單健檢，檢視保單掌握「2要」口訣：一要「先保人再保物」，二要完備「第三人責任險」、「超額責任保險」，備妥人車保護網更安心出門。

汽機車車主依法規定投保「強制汽車責任保險」，其保障範圍僅提供「駕駛以外」的人身傷害，每人傷害醫療最高新臺幣20萬元、死亡或失能最高200萬元的基本保障，不僅理賠額度有上限，而且不包含財物損失賠償，若想提高保額、轉嫁財損賠償責任，須搭配投保任意險。中國信託產險建議車主掌握「先保人再保物」原則，以「第三人責任險」和「超額責任險」，強化車主與他人的人身保障。

中國信託產險指出，「第三人責任險」主要賠償對方體傷與車輛損失，可彌補強制險保障的不足；而加保「超額責任險」能讓保障更升級，萬一撞到名車超跑時，賠償對方體傷和財損不怕「一夜致負」。此外，還可依照需求投保「乘客體傷責任險」、「駕駛人傷害險」等附加險來加強保障。

若想在過年前入手新車，「車體險」能幫愛車築起全方位防護網，車主可依車齡、駕駛經驗、汽車停放場所及個人經濟能力等因素選擇加保，無論是甲式、乙式、丙式，都能將車輛損壞風險安心轉嫁給保險公司。

現在上中國信託產險網路投保專區，投保強制險可享保費優惠，機車強制險一年期最高可省145元、汽車強制險可省330元；投保汽車任意險保費達5,000元以上，可免費享最多100公里道路救援服務。即日起至12月31日前，到中國信託產險官網完成會員註冊，並首度網路投保任一險種，輸入活動代碼CTBC8888，即享「新會員首投獲50元」超商電子禮券，更多活動詳情請洽中國信託產險網投專區查詢。