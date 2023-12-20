凱基銀行致力守護民眾資產、配合政府共同打擊詐騙不遺餘力。19日宣布，即日起推出信用卡綁定二大國際行動支付限本人手機門號的防盜刷機制，當持卡人使用信用卡綁定至國際行動支付裝置時，必須通過手機門號驗證程序，確保綁定操作為本行信用卡持卡人本人的手機號碼，將可有效防範不法份子利用詐騙所得之信用卡資訊進行綁卡後盜刷，進一步保障客戶資產的安全。

凱基銀行積極打擊信用卡盜刷及跨境支付等詐騙行為，此次針對信用卡持卡人被詐騙集團綁定於行動裝置而遭盜刷，推出信用卡綁定國際行動支付（Apple Pay & Google Pay）限本人手機門號的防盜刷機制。本行持卡人綁定行動支付時，會收到一次性驗證密碼（簡稱OTP）驗證簡訊等相關身分驗證程序，簡訊中會加註提醒持卡人慎防詐騙的警語。當客戶進行綁卡，凱基銀行將核驗綁定行動支付的手機門號，是否與持卡人留存在本行的手機門號一致，若不一致，客戶將無法完成綁定，待本人親自致電客服中心，進行嚴謹的身分驗證後，才能完成綁定作業。

此外，凱基銀行預防信用卡盜刷詐騙亦從源頭控管做起，包括推出AI盜刷預防系統，有效「事前阻斷」跨境支付的盜刷，更進一步延伸到以商戶AI監理科技偵測網路商戶違規及欺詐，篩檢出可能產生風險的不合規網路商戶，可避免消費者誤買非法、盜版及有爭議的商品或服務，並盡到金融機構洗錢防制、反資恐的責任，讓線上支付的風險控管網絡更加完整。