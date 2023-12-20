年輕，是什麼顏色？是種樹愛地球的永續綠、投入淨川不畏日曬的古銅色、挑戰自我完成首次全馬的熱血紅，更是奮戰到最後一秒贏得球賽的封王藍，這些別具意義的生活片刻，都能用一種年輕色彩記錄下來。富邦人壽持續倡議Stay Young企業永續主張，鼓勵年輕朋友與大眾勇於嚮往、敢於追求，身體力行享受每一個生活當下，Stay Young第二波品牌形象廣告《年輕色彩》上片首周線上總觀看人次即突破800萬、廣獲好評，影片風格與節奏讓人眼睛為之一亮。

富邦人壽總經理陳世岳表示，「正向力量．豐富生命」是富邦人壽的企業核心價值，深耕台灣長期發揮保險保障功能、展現社會責任、實踐永續經營；近年更以Stay Young為精神與目標，藉由多項實質行動積極守護環境與社會，今年品牌形象廣告透過年輕色彩的創意概念，與大家同在，傳達全力以赴的每個生活當下都值得喝采，也將成就美好未來。

富邦金控及富邦人壽等旗下子公司，攜手提出Run For Gree計畫，以金融、體育運動和公益推廣，讓永續融入日常。富邦人壽全新品牌形象廣告，闡述企業對環境永續的重視，首創Work for Green業務永續機制，促動業務同仁績效表現為土地種下樹苗的「永續綠」，同時也是第一家台灣企業拋磚引玉支持川廢快篩調查，不畏日曬投身其中的「古銅色」，傳遞每一次行動的精神代表色，鼓勵大家一起探索永續道路上的每一種年輕色彩。

台灣即將邁入「和煦橘」的超高齡社會，富邦人壽保險業務員從黎明破曉的「魚肚白」展開服務的一天，不忘秉持以人為本、公平待客的精神守護每一位客戶，提供最適切的保險保障建議，讓客戶放心從容迎接未來變化。