三商美邦人壽長期投入公益並實踐聯合國SDGs永續發展目標，於今年7月啟動「理財金頭腦養成計劃」巡迴公益課程，最終場於高雄美濃國小圓滿完成，計劃推動半年來深入全台9所偏鄉國小，累計提供近400位學童基礎理財觀念，並有超過70位同仁擔任活動志工，結合專業財商教師情境式的互動課程，散播理財知識種子，期望協助孩童從小建立正確金錢及風險管理觀念。
「理財金頭腦養成計劃」巡迴最終場於高雄美濃國小舉辦，在專業財商老師以及三商美邦人壽志工的陪伴下，60名學童透過故事、桌遊及風險動畫影片等互動課程，學習理財基礎知識。
三商美邦表示，期望「先儲蓄後消費」的金錢觀念在課程問答及遊戲中深植孩子的心中，透過「玩理財」的方式認知風險管理的重要性，從小培養正確的理財觀念；而這次的公益巡迴課程，也得到學生及老師的正面回饋，表示希望未來有更多類似的課程進入校園，三商美邦人壽明年也將持續以更多元的形式，提供各類財商教育活動，持續散播理財種子。
三商美邦人壽今年除舉辦「理財金頭腦養成計劃」公益巡迴課程外，也與慈濟基金會及社會企業大愛感恩科技合作，發起「公益30．寶特瓶傳愛助弱勢」活動，透過募集寶特瓶循環再製成環保圍巾，關懷弱勢學童，同時於南投縣信義鄉希娜巴嵐國小舉辦環保教育課程，傳遞資源永續觀念，促進兒童各面向發展。
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