00904零股吸金力強，根據臺灣集中保管結算所統計，11月3日至12月15日止，00904持有不到一張的零股受益人數成長達18.2％；若從零股累積股數來看，00904於同期間也成長達20.2％，兩者皆出現雙位數成長，相較同類型ETF人數及張數均呈下滑走勢，顯示小資族群對00904零股投資更具吸引力，有機會成為小資族趕上2024年半導體景氣復甦熱，除台積電外，下一個零股投資必Buy的半導體ETF。
新光投信表示，台股景氣拐點現、半導體企業獲利逆勢增，投資人想「無惱」（無煩惱）投資台股，不妨先從布局像00904新光臺灣半導體30這類半導體ETF開始，因為AI創新技術和景氣回升，是推升2024年台股多頭表現的強力推手，尤其是最受市場關注的半導體類股，走過2023年谷底、2024年庫存重新回補，有望帶動企業獲利成長上看3成，也帶動半導體重量級個股的波段行情，正在走多頭進行式。
新光投信量化投資部協理袁永騰表示，過去投資人定期定額或定期存股，往往容易單戀一枝花，隨台股ETF百花齊放，時下強調每月或每季領息的高股息ETF造成市場轟動，規模不斷攀升，由於2024年全球半導體有望重返新一輪成長週期，投資人如果將高股息ETF與半導體ETF混搭，將高股息ETF每季或每月領息，轉投資半導體ETF零股，根據歷史績效回測顯示，混搭後整體資產總報酬表現更好，中長期投資更具複利效果。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，2024年台灣半導體供應鏈，不少企業皆屬於大市值型龍頭股或指標型企業，隨台股景氣從藍燈脫離轉向黃藍燈甚至綠燈邁進，半導體類股將扮演2024年台股領頭羊角色，00904有機會成為未來台股多頭部隊的攻擊手，中長期績效表現值得期待。
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